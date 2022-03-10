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Транспорт
10 марта 2022  15:30

На станции метро «Площадь Тукая» в Казани появятся дополнительные турникеты

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На станции казанского метро «Площадь им. Г. Тукая» планируется установка новых турникетов. Расширение позволит повысить пропускную способность станции в часы пик, сообщает Метроэлектротранс.

Новое оборудование устанавливается в ночное время. После подготовки поверхности сегодня ночью уже удалось установить два турникета. Далее запланирована прокладка провода и непосредственно подключение оборудования.

Планируется, что турникеты заработают уже на следующей неделе.

#казанское метро #новое оборудование
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