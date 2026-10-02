На станции метро Дубравная в Казани устраняют неполадки со светом

Фото: канал МАКС Казань на максималках

О том, что на станции метро Дубравная отключился свет, сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, пассажиры ходили с фонариками, однако поезда продолжали ходить в штатном режиме.

Как сообщили в Метроэлектротрансе, отсутствие света связано с отключением высоковольтных питающих линий. В настоящее время на станции организовано временное освещение, а сотрудники помогают пассажирам с высадкой и посадкой.

На месте работают специалисты. В ближайшее время постоянное освещение будет дано.