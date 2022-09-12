На станции метро «Авиастроительная» в Казани в октябре запустят перехватывающую парковку

В Казани в октябре планируют запустить перехватывающую парковку. Она будет расположена на станции метро «Авиастроительная». Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Перехватывающая парковка была заложена в плане станции метро „Авиастроительная”. Мы ее запустим в эксплуатацию и на ее примере посмотрим, насколько это востребовано», — рассказал представитель городских властей.

Шакиров отметил, что такая инфраструктура заложена при планировании станции метро «Горки». «На станции „Кремлевская”, наверное, не актуально, потому что это самый центр, но на „Дубравной” можно [сделать аналогичным образом]», — добавил он.