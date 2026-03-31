Общество 31 марта 2026 16:59

На станции Бугульма модернизирован железнодорожный переезд

На станции Бугульма в Татарстане завершены работы по техническому переоснащению железнодорожного переезда 1055 км, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«Модернизация одного из самых оживленных железнодорожных переездов позволила сократить время ожидания при закрытии проезда для водителей автомобильного транспорта на 22%», – отметили в пресс-службе.

Для профилактики ДТП и обеспечения безопасности пассажиров поездов и автомобилистов на переезде было перенесено автоматическое устройство заграждения.

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

30 марта 2026
Новости партнеров