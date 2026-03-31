На станции Бугульма модернизирован железнодорожный переезд

На станции Бугульма в Татарстане завершены работы по техническому переоснащению железнодорожного переезда 1055 км, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«Модернизация одного из самых оживленных железнодорожных переездов позволила сократить время ожидания при закрытии проезда для водителей автомобильного транспорта на 22%», – отметили в пресс-службе.

Для профилактики ДТП и обеспечения безопасности пассажиров поездов и автомобилистов на переезде было перенесено автоматическое устройство заграждения.