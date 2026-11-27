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Сезон массового катания на стадионе «Ракета» в казанских Дербышках начнется 28 ноября. В первые выходные каток будет открыт для посетителей два дня: в субботу – с 18:00 до 21:00, в воскресенье – с 17:00 до 21:00. Об этом сообщили в комитете физической культуры и спорта Казани.

На стадионе будет работать прокат коньков. Стоимость инвентаря можно узнать в социальных сетях ФСО «Ракета». Дети до семи лет и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут кататься бесплатно при предъявлении подтверждающих документов.

Заливать лед на стадионе начали 16 ноября. Площадь катка составляет 7,8 тыс. кв. метров, для его подготовки использовали 800 тонн воды. К открытию закупили 30 пар мужских и 30 пар женских коньков, а также пять опор для начинающих. Всего на стадионе теперь 282 пары коньков и 15 опор.

Еще один каток готовят на стадионе «Трудовые резервы» в Казани. Его планируют открыть 4–5 декабря. Для заливки льда потребуется около 600 тонн воды. К началу сезона там закупили 52 пары коньков, общее количество инвентаря достигнет 550 пар.