На стадионе «Ак Барс Арена» прошла церемония открытия двух молельных комнат

Фото: rubin-kazan.ru

9 сентября на стадионе «Ак Барс Арена» прошла торжественная церемония открытия двух комнат для намаза. В мероприятии приняли участие президент «Рубина» Марат Сафиуллин, Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и другие почетные гости.

Молельные комнаты открылись на восточной и западной трибунах стадиона. На торжественном открытии Марат Сафиуллин и Камиль хазрат Самигуллин приветствовали всех приглашенных гостей, выразили благодарность организаторам, а также обратились ко всем болельщикам «Рубина».

«Сегодня важный день в жизни нашего клуба, стадиона и всего спортивного сообщества Татарстана. Открытие молельных комнат на западной и восточной трибунах нашей Ак Барс Арены — это не просто обновление инфраструктуры, это знак уважения, символ того, как мы чтим традиции, культуру и духовные ценности наших болельщиков! Благодаря поддержке Раиса республики мы стараемся создать пространство, где каждый человек сможет чувствовать себя комфортно, удобно и безопасно.

Поздравляю всех болельщиков «Рубина» с этим знаменательным событием, и ждем вас на стадионе, приходите поддержать нашу команду на осенних матчах», – цитирует Сафиуллина пресс-служба «Рубина».

В рамках мероприятия под руководством Марата Сафиуллина для гостей провели экскурсию по футбольному стадиону. Участники вышли на поле, побывали в домашней раздевалке «Рубина», ознакомившись с условиями работы команды за кулисами футбольных матчей.

«Спасибо Марату Адиповичу за экскурсию по стадиону. Планирую быть и на матче «Рубина» 12 сентября, поболеть за нашу команду. Приглашаю всех. Отрадно, что очень много мусульман в команде «Рубин». Меня порадовали условия на стадионе, которые изменились. Раньше мы переживали, где будем молиться. Сейчас эти условия есть, можно распланировать вечер, с семьей, с детьми прийти поболеть за нашу команду. Когда мы говорим об инфраструктуре, я вспоминаю слова нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова, которые он произнес еще в 2016 году: «Halal lifestyle – халяль как образ жизни». Открытие подобных мест в торговых центрах, на вокзалах, в аэропорту облегчает жизнь верующих и даже неверующих людей. Поэтому должно быть специально подготовленное место, где человек сможет спокойно помолиться, не мешая окружающим», – сказал Камиль хазрат Самигуллин.