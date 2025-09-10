news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 10 сентября 2025 10:38

На стадионе «Ак Барс Арена» прошла церемония открытия двух молельных комнат

Читайте нас в
Телеграм
На стадионе «Ак Барс Арена» прошла церемония открытия двух молельных комнат
Фото: rubin-kazan.ru

9 сентября на стадионе «Ак Барс Арена» прошла торжественная церемония открытия двух комнат для намаза. В мероприятии приняли участие президент «Рубина» Марат Сафиуллин, Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и другие почетные гости.

Молельные комнаты открылись на восточной и западной трибунах стадиона. На торжественном открытии Марат Сафиуллин и Камиль хазрат Самигуллин приветствовали всех приглашенных гостей, выразили благодарность организаторам, а также обратились ко всем болельщикам «Рубина».

«Сегодня важный день в жизни нашего клуба, стадиона и всего спортивного сообщества Татарстана. Открытие молельных комнат на западной и восточной трибунах нашей Ак Барс Арены — это не просто обновление инфраструктуры, это знак уважения, символ того, как мы чтим традиции, культуру и духовные ценности наших болельщиков! Благодаря поддержке Раиса республики мы стараемся создать пространство, где каждый человек сможет чувствовать себя комфортно, удобно и безопасно.

Поздравляю всех болельщиков «Рубина» с этим знаменательным событием, и ждем вас на стадионе, приходите поддержать нашу команду на осенних матчах», – цитирует Сафиуллина пресс-служба «Рубина».

В рамках мероприятия под руководством Марата Сафиуллина для гостей провели экскурсию по футбольному стадиону. Участники вышли на поле, побывали в домашней раздевалке «Рубина», ознакомившись с условиями работы команды за кулисами футбольных матчей.

«Спасибо Марату Адиповичу за экскурсию по стадиону. Планирую быть и на матче «Рубина» 12 сентября, поболеть за нашу команду. Приглашаю всех. Отрадно, что очень много мусульман в команде «Рубин». Меня порадовали условия на стадионе, которые изменились. Раньше мы переживали, где будем молиться. Сейчас эти условия есть, можно распланировать вечер, с семьей, с детьми прийти поболеть за нашу команду. Когда мы говорим об инфраструктуре, я вспоминаю слова нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова, которые он произнес еще в 2016 году: «Halal lifestyle – халяль как образ жизни». Открытие подобных мест в торговых центрах, на вокзалах, в аэропорту облегчает жизнь верующих и даже неверующих людей. Поэтому должно быть специально подготовленное место, где человек сможет спокойно помолиться, не мешая окружающим», – сказал Камиль хазрат Самигуллин.

#фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025