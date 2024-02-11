На Сретенском балу в Казани собрали деньги для помощи бойцам СВО

Сегодня в казанском Дворце культуры им. С. Саид-Галеева состоялся юбилейный 10-й Сретенский бал. Вечер по традиции стал благотворительным - все собранные средства пошли на помощь бойцам, которые сейчас защищают нашу Родину.

В этом году мероприятие посвящено милосердию, благотворительности и поддержке российского воинства в зоне СВО. Организаторы бала вдохновились служением великой княгини Елизаветы Федоровны, немецкой принцессы, которая стала русской святой – преподобномученица создавала первые благотворительные фонды в нашей стране, обустраивала акушерские пункты, организовывала комитеты помощи в неурожайные годы. Также княгиня создавала госпитали и помогала семьям, которые потеряли на войне мужей, сыновей и отцов.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Участникам бала от 14 до 35 лет - все они готовились заранее, репетировали, подбирали наряды. Как итог - зрители стали свидетелями по-настоящему великолепного представления, которое погрузило в эпоху царской России.

В этот же вечер была организована благотворительная ярмарка, которую организовали прихожане казанского храма преподобного Серафима Саровского.

Перед началом бала с приветственным словом выступил настоятель храма Сергия Радонежского Артемий Лушкин. Он передал благословение митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, который сейчас находится в командировке. Отец Артемий отметил, что репетиции и подготовка к балу также проходили с благословения владыки.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

«Благодаря его молитвам в этом замечательном зале проходит юбилейный Сретенский бал. Именно в этот праздник в России всегда проходили балы, цель которых, прежде всего, объединение православной молодежи, объединение и встреча духовных и нравственных ценностей», – сказал он.

Священник объяснил, что слово «сретение» означает встреча и пожелал, чтобы каждый однажды встретил в своей жизни Бога.

«Этот Сретенский бал станет небольшой лептой, которая будет внесена на нужды всех тех, кто сегодня стоит на защите нашего Отечества», – заключил священнослужитель.

Со словами приветствия выступила прихожанка храма Серафима Саровского Мария Ефремова. Она - православный волонтер, и сосчитать по пальцам, сколько раз она побывала в зоне СВО, не получится. Мария собирает вместе с другими прихожанами и верующими помощь для бойцов и лично отвозит на Донбасс.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

«Деньги, вырученные на этом мероприятии, пойдут на помощь нашим воинам, которые сейчас стоят на передовой и защищают нашу страну. Хочу выразить благодарность организаторам бала - Молодежному отделу Казанской епархии, лично руководителю Артему Гаранину и всем, кто пришел на бал, кто стал покупателем на нашей ярмарке и сделал пожертвования», – поблагодарила она присутствующих.

Мария также отметила движение «За победу! Казань» и его руководителя Евгению Коцарь.

«Они тоже участвовали в ярмарке вместе с нами, мы взаимодействуем уже давно. Благодаря волонтерам движения в нашем храме появился пункт по плетению сетей. Они предоставляют нам материалы, а мы занимаемся непосредственно плетением», – поделилась волонтер.

Кроме ярмарки, сегодня во Дворце культуры была организована фотовыставка «Донбасс. Жить», на которой представили фотографии Марии Ефремовой. Здесь представили архив фотоснимков, которые волонтер сделала во время своих поездок в зону СВО.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

«Я рада видеть здесь людей, которые искренне радуются тому, что жизнь продолжается, что есть достойные люди, которые поддерживают нашу страну в такое непростое время. Я желаю вам всем оставаться такими же искренними честными и добрыми, и пусть война никогда не придет в наши дома и поскорее закончится. Я думаю, что благодаря всем неравнодушным людям победа приближается, и я более чем уверена, что это действительно так», – отметила она.

Благодаря Сретенскому балу удалось собрать почти 60 тысяч рублей – эти средства пойдут на покупку медикаментов и на материалы для создания маскировочных сетей.

Праздник Сретение Господня – это православный праздник, который Церковь отмечает 15 февраля, через 40 дней после Рождества Христова. В этот день по всей стране проходят молодежные балы, на которых собирают деньги на благотворительность.