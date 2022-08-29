На средства самообложения в селе Конь отремонтировали мост и обновили уличное освещение

Жители Конского сельского поселения Пестречинского района принимают активное участие в республиканской программе самообложения. В этом году сельчане собрали более 365 тыс. рублей, передает газета «Вперед».

«В этом году все три деревни нашего сельского поселения вновь поддержали программу самообложения. Общими усилиями собрали 365 500 рублей, с республиканской надбавкой получилось 1 млн 400 тысяч рублей. Сюда же добавили остатки прошлого года — 183 тысячи рублей», — рассказал глава сельского поселения Рифгат Багауов.

На собранные средства в селе Конь обновили 19 уличных фонарей, отремонтировали мост и 618 метров дороги на улицах Комсомола и Конева.

«Так как наше сельское поселение каждый год выполняет план по сбору средств самообложения на 100%, администрация района выделила нам 270 тонн щебня, который мы положили на улице Новая на расстоянии 350 метров», — рассказал глава сельского поселения.

В планах отремонтировать дороги в Альвидино и обустроить водоснабжение в Кзыл-Яшьляр.

Фото: газета «Вперед».