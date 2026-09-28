На спортивных объектах в Татарстане установят государственный флаг республики

Государственный флаг Татарстана будет постоянно установлен на спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Его будут устанавливать также во время официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 24-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Законопроект направлен на приведение в соответствие с федеральным конституционным законом, расширяющим перечень организаций, на зданиях и территориях которых постоянно вывешен или установлен государственный флаг РФ», – пояснил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

По словам депутата, до вступления в силу федерального конституционного закона такая обязанность распространялась на образовательные организации, а также на государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность по реализации молодежной политики.