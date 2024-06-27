На спортивных играх БРИКС спортсмены из Росгвардии принесли российской сборной 17 медалей

С 12 по 23 июня 2024 года Казань стала центром международного спорта, приняв спортивные игры стран БРИКС. Это масштабное мероприятие объединило более 4,5 тысяч спортсменов и болельщиков из 86 стран, соревновавшихся в 27 спортивных дисциплинах на 17 объектах города.

Российская сборная продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав 509 медалей. Особый вклад в этот успех внесли спортсмены Росгвардии, которые принесли команде 17 наград в трех видах спорта: спортивной гимнастике, легкой атлетике и гребле на байдарках и каноэ.

Фото: © Росгвардия по РТ

В спортивной гимнастике отличился лейтенант Артур Далалоян, завоевавший два серебра. В легкой атлетике золотые медали получили капитан Владимир Никитин, младший сержант полиции Любовь Дубровская и лейтенант Константин Плохотников, а лейтенант Константин Холмогоров взял серебро.

Фото: © Росгвардия по РТ

Наибольшее количество наград росгвардейцы завоевали в гребле на байдарках и каноэ – 11 медалей. Рядовой Максим Спесивцев стал обладателем четырех медалей (1 золото и 3 серебра), капитан Илья Первухин – трех (1 золото и 2 серебра). Старший лейтенант Василий Погребан завоевал золото и бронзу, а прапорщик Елена Анюшина – бронзу.

Всего спортсмены Росгвардии принесли в копилку сборной России 6 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовые медали, что составило значительную часть общего успеха команды.