На «Спортивные игры стран БРИКС» в Казани соберутся спортсмены из 25 государств

С 8 по 14 июня 2024 года в Казани пройдут «Спортивные игры стран БРИКС», на которые приедут спортсмены из 25 государств. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Соревнования пройдут до начала Олимпийских игр. Возможно, нам удастся привезти лучших спортсменов, но если сложится ситуация иначе, то привезем юношеские сборные. Пока собрали программу из 22 видов спорта, но она еще не утверждена», — пояснил спикер.

При этом при обсуждении соревнований на площадке БРИКС было предложено внести в программу национальные виды спорта от каждой страны. Уже вошли в перечень капоэйра от Бразилии, го от Китая, джуксей от ЮАР и каббади от Индии. Россия же добавила борьбу на поясах корэш.