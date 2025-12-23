«На спорт в Татарстане тратится 3,4% от бюджета»: итоги года от Владимира Леонова

Сегодня состоялась традиционная ежегодная пресс-конференция с участием министра спорта РТ Владимира Леонова. Об итогах чемпионата России по легкой атлетике, строительстве Центра фигурного катания Алины Загитовой и планах на 2026 год – в репортаже «ТИ-Спорта».





Владимир Леонов отметил, что за 2025 год Татарстан провел более 70 крупных спортивных событий

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я считаю у нас получился настоящий праздник королевы спорта»

За 2025 год республика Татарстан провела более 70 крупных спортивных событий. Одним из центральных, безусловно, оказался чемпионат России по легкой атлетике, состоявшийся в Казани с 7 по 10 августа. На большой пресс-конференции по итогам года министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов отметил, что по заявлениям атлетов, тренеров и чиновников, такого уровня организации соревнований в стране не наблюдалось очень давно.

«Я считаю, мы провели очень достойный чемпионат по легкой атлетике на нашем обновленном Центральном стадионе. Я много общался с разными спортсменами, тренерами, чиновниками, все в один голос говорят, что на таком уровне в стране давно ничего не проводилось по легкой атлетике», – цитирует Леонова корреспондент «ТИ-Спорта».

Важно отметить, что в процессе проведения чемпионата России по легкой атлетике Татарстану удалось реализовать значительную продажу билетов на финальные дни соревнований.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы давно забыли, что на соревнования по легкой атлетике можно успешно продавать билеты. Я скажу, что несколько финалов собрали на Центральном стадионе около 15 тысяч человек. Для легкой атлетики – это очень солидные цифры. Я считаю, у нас получился в Казани настоящий праздник королевы спорта, и мы получили много хороших отзывов от гостей, посетивших соревнования. Многие не стеснялись заявлять, что Центральный стадион – лучший объект для проведения турниров по легкой атлетике», – добавил Леонов.

«Мы впервые в истории Татарстана провели чемпионат России по лыжным гонкам»

Отдельное внимание министр спорта в своем выступлении уделил прошедшему в Казани чемпионату России по лыжным гонкам. Как подчеркнул Владимир Леонов, в истории Татарстана впервые прошли соревнования на столь высоком уровне по этому виду спорта.

В столицу Татарстана в первую декада марта 2025 года съехались главные звезды отечественных лыж Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чемпионат России по лыжным гонкам проходил в поселке Мирный на современном лыжно-биатлонном комплексе. В столицу Татарстана в первую декада марта 2025 года съехались главные звезды отечественных лыж: Александр Большунов, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и другие. В командном зачете чемпионата России Татарстан занял первое место среди субъектов Российской Федерации, набрав суммарно 10 115 очков.

«Соревнования по лыжным гонкам в начале марта, которые прошли у нас в Казани, произвели большое впечатление не только внутри России, но и на международной арене. Два представителя республики Татарстан – Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили сейчас нейтральный статус, шанс выступить на предстоящей зимней Олимпиаде в Италии. Будем за них болеть, переживать. Очень надеюсь, что их допустят до Олимпийских игр, дадут разрешение выступить, и мы увидим татарстанских лыжников на большой международной арене», – сказал Леонов.

К слову, министр спорта Татарстана упомянул и о прыгуне с трамплина Данииле Садриеве. Уроженец Лениногорска буквально на днях так же, как и лыжники, получил нейтральный статус.

«Дай Бог увидим мы Даниила тоже на зимней Олимпиаде. Сегодня утром общались с президентом Федерации Дмитрием Дубровским и обговаривали все организационные моменты. Надо решить вопрос с визой и хорошо выступить на предстоящих этапах Кубка мира, чтобы заработать достаточное количество баллов. Так что за нашего татарстанского прыгуна будем тоже болеть, переживать», – подытожил Леонов.

Уже в 2026 году свою полноценную работу начнет многофункциональный Центр фигурного катания Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Думаю к 1 сентября 2026 года мы сделаем первый набор в школу фигурного катания Алины Загитовой»

Уже в 2026 году свою полноценную работу начнет многофункциональный Центр фигурного катания, который расположится в Казани недалеко от Речного Порта. Как рассказал Владимир Леонов, несмотря на свою многофункциональность, центр развития будет всецело посвящен воспитанию новых талантов фигурного катания.

На территории комплекса начнет работу школа олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Первый набор юных спортсменов приблизительно запланирован на 1 сентября 2026 года.

«Планируем завершить к 30 августа следующего года. Это будет очень функциональный объект с одним льдом, большим количеством залов. Сразу скажу: он будет посвящен именно фигурному катанию. Да, может быть, мы разместим какие-то секции, но акцент будет одном виде спорте. На базе центра, напомню, будет работать школа Алины Загитовой. Думаю, к 1 сентября мы сделаем первый набор», – сказал министр спорта Татарстана.

В европейском календаре международной Федерации столица Татарстана до сих пор значится в качестве хозяйки чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань оставляет за собой право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»

Анонсируя планы на будущие годы, Владимир Леонов не обошел стороной и тему возможного проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани в 2028 году. Напомним, на сегодняшний день в европейском календаре международной Федерации столица Татарстана до сих пор значится в качестве хозяйки соревнований в 2028 году. И как отметил Владимир Леонов, планов исключить Казань из этого календаря у World Aquatics и European Aquatics – нет.

«Мы находимся на постоянной связи и с World Aquatics и European Aquatics, интересуемся их настроениями, планами в отношении Казани. Могу с уверенностью заявить – мы заявлены как столица чемпионата на 2028 год. В следующем году он пройдёт в Париже, а затем у нас. Пока это всё контрактные обязательства. Никто ничего не переносил, мы в графике. Будем готовиться к турниру: чтобы провести его, у нас уже всё есть. Прекрасный Дворец водных видов спорта наш повидал многое, а спортсмены даже шутят по всему миру, что у нас «самая быстрая вода». Еще бы, сколько мировых рекордов было установлено в наших бассейнах», – подчеркнул Леонов.

«На сегодняшний день уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составляет 72,5%» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«3,4% от всего бюджета республики Татарстан проинвестировано в спорт за 2025 год»

На пресс-конференции Владимир Леонов озвучил общую сумму инвестиций в спорт республики Татарстан за 2025 год. Со слов министра спорта эта цифра составляет около 24 миллиардов рублей. В процентном соотношении 24 млрд рублей – приблизительно 3,4% от общего бюджета Татарстан.

«За 2025 год мы существенно выросли в инвестициях, больше чем на 8 млрд рублей. На спорт в нашей республике тратится 3,4% от общего бюджета. Это считается достаточно большим показателем, потому что, как правило, в остальных регионах это процент колеблется на уровне 2,3-2,4%. Траты на спорт в Татарстане внушительные, но это оправдывает себя. На сегодняшний день уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составляет 72,5%. То есть единовременно в спортивных сооружениях может заниматься более 331 тысяч человек. Подобными масштабами не может похвастаться практически ни один другой регион России. Мы оправдываем звание спортивной столицы страны не словами, а на деле», – заявил Леонов.

Отметил министр спорта бронзовые медали баскетбольного УНИКСа в сезоне 2024-25 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Богачеву на секундочку в следующем году уже 86 лет»

В заключение своего выступления министр спорта Татарстана подвел общий итог выступления главных профессиональных команд республики за 2025 год. Наибольшей похвалы от Леонова удостоились регбийный клуб «Стрела-Ак Барс», выигравший все в этом сезоне. «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс» отметились в очередной раз как гегемоны российского волейбола. Отметил министр спорта и бронзовые медали баскетбольного УНИКСа в сезоне 2024-25.

«Очень нравится мне, в каком направлении развивается УНИКС в последние годы. Это отражается в результатах, как уверенно команда играет с «Зенитом» и ЦСКА. Президенту клуба Евгению Борисовичу крепкого здоровья. А вы знаете, что Богачеву на секундочку в следующем году уже 86 лет?», – обратился к журналистам Леонов в ходе беседы.

Улучшения результатов в чемпионате министр спорта Татарстана пожелал футбольному «Рубину», у которого в 2025 году на клубной базе появился Центр развития футбола с физкультурно-оздоровительным комплексом и общежитием.

«Седьмое место «Рубина» в таблице – не предел», – лаконично подытожил Леонов.

Пожелания успехов удостоились и две главные хоккейные команды Татарстана – «Ак Барс» и «Нефтехимик», которые в прошлом сезоне не могли похвастаться достойными результатами.

Владимир Леонов анонсировал строительство 13 спортивных сооружений на сумму 700 млн рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Планы Министерства спорта РТ на 2026 год

Планы министерства спорта республики Татарстан, как всегда, масштабны и грандиозны на 2026 год. Планируется строительство 13 спортивных сооружений на сумму 700 млн рублей, создание «умных» площадок в Казани, Бугульминском и Нижнекамском районах, создание площадок ГТО в 12 муниципалитетах.

Титульными соревнованиями, которые пройдут в Татарстане в 2026 году станут: шестой этап Кубка России по лыжным гонкам (15-18 января), Кубок России по теннису (13-23 февраля), Первенство России по биатлону (январь-февраль), Кубок мира по бильярдному спорту (31 марта – 7 апреля), чемпионат России по фехтованию (16-26 апреля), Чемпионат России по прыжкам в воду (май 2026 года), Чемпионат России по плаванию (6-11 июня), Чемпионат России по велоспорту (июль 2026 года), Чемпионат России по гольфу (август 2026 года), Чемпионат России по дзюдо (6-9 октября), Чемпионат России по бадминтону (21-25 октября).