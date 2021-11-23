news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
23 ноября 2021  15:08

На спецстоянку в Челнах за нарушение ПДД эвакуировано более 3 тыс. автомобилей

news_top_970_100

С начала года за нарушение правил парковки на спецстоянку помещено 3156 автомобилей жителей Набережных Челнов. Чтобы вернуть свое транспортное средство, владельцу необходимо заплатить административный штраф за нарушение ПДД, услуги эвакуатора — 2940,9 рубля и время пребывания на стоянке (один час — 59,63 рубля). Об этом пишут «Челнинские известия».

Начальник ГИБДД Набережных Челнов Радий Кадиков отметил, что в зимний период оставленные на проспектах города автомобили создают дополнительные проблемы, так как препятствуют движению и работе снегоуборочной техники. 

Неубранный снег приводит к сужению проезжей части и ухудшает пропускную способность дорог.

«Если создается помеха, то, согласно правилам, это транспортное средство подлежит эвакуации. У нас нет самоцели закрыть как можно больше автомобилей, составить много протоколов. Наша задача — чтобы дорожные службы вовремя убирали снег», — отметил начальник ГИБДД.

#набережные челны
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное