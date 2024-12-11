На спецсчетах собственников в Татарстане не досчитались более 300 млн рублей

В Татарстане собственники 1100 домов приняли решение открыть спецсчета. За 11 месяцев этого года на них должны были поступить 630 млн рублей, однако фактически накопилось только 300 млн. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный инспектор республики Александр Тыгин.

«Это административное правонарушение, и инспекция в этой части работу ведет. Но самое важное – собственники этих домов совершенно понятия не имеют, что происходит с их накоплениями <…> Мы смело можем констатировать, что почти половины денег на спецсчетах у нас нет. Это катастрофа для собственников», – подчеркнул Тыгин.

По его словам, имеют место случаи, когда средства со спецсчетов тратили на оплату услуг ЖКХ, юридических услуг, делали страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование или перечисляли на счета физлиц. По всем этим фактам провели проверки, направили письма в МВД по РТ для принятия мер.

Были также случаи, когда деньги шли на текущий ремонт вместо капитального. По итогам проверок выдали четыре предписания о восстановлении средств на сумму более 14 млн рублей.