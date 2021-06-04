На зимнюю Спецолимпиаду в Казани собираются приехать гости из ста стран

Ожидается, что зимняя Специальная олимпиада, которую Казань примет в 2022 году, соберет гостей из примерно ста стран. Об этом шла речь на сессии Петербургского экономического форума, посвященной вопросам инклюзии и Специальной олимпиады.

«Всемирные зимние игры Специальной олимпиады пройдут в Казани с 22 по 28 января 2022 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2 тыс. атлетов и 3 тыс. волонтеров из 100 стран. Тестовые игры Специальной олимпиады уже прошли в феврале 2021 года. В них приняли участие более 500 атлетов из 36 регионов России», — сообщили ИА «Татар-информ» организаторы турнира.

Участники сессии подвели итоги тестовых игр Спецолимпиады 2021 года и обсудили дальнейшие этапы подготовки. Организатором сессии выступила партнер-основатель Специальной олимпиады — компания Coca-Cola.

«Вне всяких сомнений, во время игр Специальной олимпиады 2022 года Татарстан сможет продемонстрировать уникальное гостеприимство, свойственное региону, всем атлетам и гостям мероприятия. Это событие поможет еще раз показать всему миру красоту Казани и распространить ценности Специальной олимпиады в России», — заявил вице-президент подразделения компании Coca-Cola в Европе, генеральный менеджер Coca-Cola в России и Беларуси Энди Бакингем.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко отметил, что министерство ожидает: наследием после проведения Специальной олимпиады станут не спортивные объекты, а улучшение качества жизни людей с особенностями ментального развития.

Сегодня в республике уделяется большое внимание адаптации людей с особенностями интеллектуального развития. В Татарстане отделение Специальной олимпиады, созданное около трех лет назад, насчитывает более 3 тыс. атлетов и более 50 организаций, среди которых — школы и спортивные федерации, отметил гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

«На соревнованиях спортсмены Специальной олимпиады обретают спортивные ценности и навыки и впоследствии делятся ими в рамках различных сообществ. Вне игр наши спортсмены и люди с ограниченными интеллектуальными возможностями вносят свой вклад в развитие рабочих мест, школ, спортивных клубов и всей страны, воодушевляя каждого добиваться лучших результатов во всех аспектах жизни», — подчеркнул управляющий директор Специальной олимпиады в Евразии Дэвид Евангелиста.

Президент Специальной олимпиады в России Ольга Слуцкер, поддержала высказанное мнение, что спорт — уникальная объединяющая сила, стирающая границы между людьми.

Всемирная Специальная олимпиада — спортивные соревнования среди людей с интеллектуальными особенностями. Они проводятся раз в четыре года с целью адаптации людей с особенностями ментального развития. На соревнованиях отсутствует разделение спортсменов по возрасту и физическим способностям.