На создание технопарков в Иннополисе госкорпорация ВЭБ.РФ направит 9 млрд рублей

В Иннополисе планируется продолжить развитие инфраструктуры для резидентов и строительство жилья.

По проекту, рассчитанному на 2021-2025 годы, при поддержке ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ планируется построить жилой квартал на 292 тыс. кв. метров, технопарк на 60 тыс. кв. метров, Hi-Tech парк на 28 тыс. кв. метров и коливинг на 17 тыс. кв. метров.

«ВЭБ будет готов профинансировать строительство двух технопарков, хайтек-парка и коливинга. Общая поддержка со стороны ВЭБ составит около 9 млрд рублей», – сообщил исполнительный директор блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБ.РФ Тимур Темиргалиев на совещании в Иннополисе.

Экс министр связи Татарстана и России, генеральный директор компании «Иннополис 2023» Николай Никифоров, отметил, что инфраструктура создавалась изначально на бюджетные деньги. По его мнению, сейчас проект нужно дальше развивать за счет частных инвестиций.

Он сказал, что частные инвестиции в новые проекты в Иннополисе уже составили 1,5 млрд рублей. «При поддержке ВЭБ.РФ дело пойдет гораздо быстрее. Мы очень рассчитываем на эту поддержку, готовы оперативно завершить начатые объекты. (…) Мы взяли на себя предпринимательский риск, сделали первый шаг. Мы берем на себя эту ответственность», – сообщил Николай Никифоров.