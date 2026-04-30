Общество 30 апреля 2026 09:20

На создание нового поста пожарной охраны в Высокогорском районе направят 28,9 млн рублей

В Республике Татарстан в 2026 году выделено 28,9 млн рублей на создание отдельного поста пожарной охраны в Высокогорском муниципальном районе. Об этом сообщили в Министерстве финансов республики.

Средства направлены Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан для обеспечения работы подразделения на базе нового пожарного депо в поселке железнодорожной станции Высокая Гора.

Новый пост будет входить в структуру государственного казенного учреждения «Пожарная охрана Республики Татарстан».

#Минфин РТ #высокая гора #ГУ МЧС РТ #финансирование #Строительство #пожарная охрана
