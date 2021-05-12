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Ру Тат
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12 мая 2021  02:12
Марат Ишкильдин

На создание экспозиции «Лапидарий» в Болгаре потратят почти 8 млн рублей

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На создание экспозиции «Лапидарий» в Болгаре из бюджета Татарстана будет направлено около 8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. 

«Предметом аукциона в электронной форме является создание музейной экспозиции „Лапидарий“ (разработка художественного проекта, исполнительские работы) на территории объекта всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО „Болгарский историко-археологический комплекс“ <...> Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 903 394 рубля», — сообщается в документах. 

В ходе работ будет отреставрировано 14 археологических предметов из камня. Реставрацию планируют завершить до 1 декабря этого года. 

Экспозиция будет состоять из коллекции эпиграфических памятников в виде эпитафий, информации об архитектуре строений средневекового Болгара, камнетесном искусстве и технологии обработки камня и других предметов. В музее будут представлены остатки древних каменных сооружений, обнаруженные в ходе раскопок на территории Болгарского комплекса. 

 

Болгар лапидарий
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