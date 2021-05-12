На создание экспозиции «Лапидарий» в Болгаре потратят почти 8 млн рублей

На создание экспозиции «Лапидарий» в Болгаре из бюджета Татарстана будет направлено около 8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Предметом аукциона в электронной форме является создание музейной экспозиции „Лапидарий“ (разработка художественного проекта, исполнительские работы) на территории объекта всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО „Болгарский историко-археологический комплекс“ <...> Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 903 394 рубля», — сообщается в документах.

В ходе работ будет отреставрировано 14 археологических предметов из камня. Реставрацию планируют завершить до 1 декабря этого года.

Экспозиция будет состоять из коллекции эпиграфических памятников в виде эпитафий, информации об архитектуре строений средневекового Болгара, камнетесном искусстве и технологии обработки камня и других предметов. В музее будут представлены остатки древних каменных сооружений, обнаруженные в ходе раскопок на территории Болгарского комплекса.