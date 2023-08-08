На создание девяти фильмов Минкульт Татарстана выделит 7 млн рублей

Министерство культуры Республики Татарстан поддержит создание некоммерческими организациями региона 9 фильмов из повестки госзаказа, субсидировав их идеи на общую сумму 7 млн рублей.

С 1 по 5 сентября участники конкурса могут заявить сценарии как документальных, так и игровых или анимационных фильмов. К заявке необходимо прикрепить синопсис, сценарий, смету кинопроекта, а также презентацию и видеоролик.

Идею лучшего документального короткометражного фильма в номинации «Личность эпохи» или «Событие века» Минкульт республики готов поддержать 500 тыс. рублей. Идею документальной короткометражки в номинации «Кысса-и Йусуф» – великий шедевр мировой культуры» – также 500 тыс. рублей. По полмиллиона ведомство раздаст сценариям-победителям в номинациях «Учись у героев Отчизну защищать», «Молодые композиторы Татарстана», фильм-демонстрация объектов нематериального культурного наследия Республики Татарстан и фильм об истории, культуре и традициях народов, населяющих регион.

Документальный полнометражный фильм – исследование самобытности 5 районов Татарстана, приуроченный к Году национальных культур и традиций в республике, и анимационное кино, посвященное культуре народов Татарстана, получат по миллиону рублей.

2 млн рублей Министерство культуры готово выделить на реализацию идеи игрового фильма – пропаганды общечеловеческих ценностей.

«Это ежегодный конкурс по выделению субсидий республиканским некоммерческим организациям. При этом желательно, чтобы эти фильмы еще какие-то деньги привлекали, не только государственные использовали на производство кино. Согласно условиям, готовые фильмы победители конкурса должны будут предоставить до конца следующего года», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства культуры РТ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что у участников конкурса будет возможность презентовать свои кинопроекты во время питчинга, организованного с участием экспертов XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Последний, напомним, будет проходить в Казани с 5 по 9 сентября.

«Мы решили использовать присутствие квалифицированных экспертов для оценки заявленных идей к фильмам», – признались в Минкульте Татарстана, подчеркнув, что изначально субсидирование ведомством предполагает создание именно прокатных фильмов.

«К сожалению, не все фильмы по итогу пригодны для проката. Бывает, замахиваются, но действительно тяжело снять полнометражный качественный фильм на 2 млн рублей. Есть и хорошие примеры. Так, фильм «Микулай» в том году получил субсидию 2 млн рублей. Есть из прошлых лет хороший художественный детский фильм, и, что удивительно, он был снят на 2 млн, – «Мишка». Эксперт его тоже оценили. Хороший был фильм документальный за 500 тыс. рублей про юннатов. Так что некоторые умудряются. Каждый фильм затем получает прокатное удостоверение, а прокат/показ организует потом ГБУК “Татаркино”», – рассказали в пресс-службе Министерства культуры РТ.