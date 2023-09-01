На создание цифровых моделей дворов Казани направят почти 25 млн рублей

В Казани планируется оцифровать почти 500 дворовых территорий в соответствии с требованиями системы «Наш двор». На это направят 24,9 млн рублей, следует из тендера на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Управление информационных технологий и связи города. В список запланированных к оцифровке вошли 457 дворов. Исполнителю заказа предстоит построить их цифровые модели на основании инженерно-геодезических изысканий.

В результате будет создан топографический план местности в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. При этом будет выполнена подеревная съемка (один из видов топосъемки земельного участка, направленный на изучение характеристик зеленых насаждений, составление плана территории с указанием параметров каждого растения – прим.ред.), также на карту нанесут подземные коммуникации с обозначением их технических характеристик.

В результате планируется создать точный план местности с отображением деревьев с указанием их габаритов, кустарников, всех элементов благоустройства и малых архитектурных форм.

Подчеркивается, что при съемке элементов подземных инженерных коммуникаций обязательным условием является контрольное измерение расстояний между ними, ошибки не должны превышать 0,2 м. Материалы организация-исполнитель должна будет согласовать с районными администрациями, управлениями исполкома и заинтересованными организациями, в числе которых «Водоканал», «Газпром», «Казэнерго», «Сетевая компания».

Список запланированных к оцифровке дворов затрагивает все районы столицы Татарстана. Готовый цифровой план загрузят в комплексную муниципальную геоинформационную систему Казани.

Работы подрядчику предстоит выполнить поэтапно до 31 октября 2024 года с момента заключения контракта.

Напомним, всего в этом году по республиканской программе «Наш двор», которая реализуется по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова, в Татарстане обновят 960 дворов в 34 районах, в том числе 482 дворовые территории в Казани на 2,8 млрд рублей.