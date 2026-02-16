На создание центров беспилотных авиационных систем в РТ направят более 2 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 2 млрд рублей планируется направить на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере беспилотных авиационных систем в Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РТ.

Общий объем финансирования составит 2 019 216,2 тыс. рублей. Из них 1 474 027,8 тыс. рублей предусмотрены в виде субсидии из федерального бюджета, еще 545 188,4 тыс. рублей – средства бюджета Татарстана.

Средства будут направлены на реализацию комплекса мероприятий по оснащению научно-производственных центров оборудованием, которое станет основным средством при разработке, испытаниях и производстве беспилотных авиационных систем, а также их компонентов и комплектующих.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В перечень расходов включены поставка оборудования, его доставка и проведение пусконаладочных работ.