На создание центра «Профессионалитет» Татарстан получит 100 млн рублей

По итогам конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации Татарстан получил право на создание центра «Профессионалитет» в 2022 году. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на коллегии Министерства образования и науки РТ в Казани.

«В 2022 году в России стартует новая программа для профессиональных образовательных организаций „Профессионалитет“. По словам заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, новая программа опирается на три главных нововведения. Первое — вовлечение в образование обучающихся представителей профессиональных сообществ, которые станут инвесторами системы образования. Второе — сокращение сроков обучения при увеличении его интенсивности. И третье — создание в учебных заведениях разного рода центров молодежных инициатив», — сказал он.

Размер субсидии из федерального бюджета на создание центра «Профессионалитет» в Татарстане составит 100 млн рублей. Он будет создан на базе Елабужского политехнического колледжа в сотрудничестве с особой экономической зоной «Алабуга». Организациями — партнерами при реализации проекта выступят Набережночелнинский политехнический колледж, технический колледж имени Поташова, Камский государственный автомеханический техникум имени Васильева.