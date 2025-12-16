На создание агротехнологических классов в РТ направили около 113 млн рублей

На создание агротехнологических классов в Татарстане в этом году направили более 112,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – свыше 88,9 млн рублей. Всего в школах республики будет открыто 20 агротехклассов. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«С этого года в Татарстане началась реализация федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Реализация проекта направлена на создание бесшовной траектории подготовки кадров от школьной скамьи до предприятий АПК. Это будет способствовать формированию системы, объединяющий образовательные учреждения и бизнес», – рассказал он.

Махмутов отметил, что по проекту разработан комплекс мероприятий для повышения уровня подготовки высококвалифицированных специалистов. В частности, предусмотрены техническое оснащение агротехнологических классов, модернизация учреждений среднего профессионального и высшего образования, поддержка ученых и преподавателей.