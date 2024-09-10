На сохранение лесов в 2024 году Татарстан направил 117 млн рублей

В Татарстане завершается работа регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан. Каких результатов республике удалось достичь за время его реализации, на брифинге в Казани рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Работа по программе осуществляется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

«В следующем году будет запущен обновленный региональный проект „Сохранение лесов в РТ“. Он будет в составе федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экологическое благополучие“. В региональный проект планируется включить новые индикаторы и показатели, касающиеся проведения работ по лесовосстановлению вокруг городов и промышленных центров, агротехническому уходу за лесными культурами, созданию и развитию объектов лесного семеноводства, а также отнесению площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса. Пока паспорт регионального проекта еще не утвержден, находится в разработке», — сообщил министр.

Он отметил, что на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в этом году из федерального бюджета было выделено 117 млн рублей. Финансирование было направлено на проведение работ по лесовосстановлению (93,8 млн рублей), формирование запаса семян лесных растений (477 тыс. рублей), закупку техники и оборудования (22,7 млн рублей).

Запланированные мероприятия по лесовосстановлению выполнены в полном объеме. Всего в этом году в республике по региональному проекту проведены лесовосстановительные работы на площади 2,5 тыс. га. Из них посадка лесных культур проведена на 1,4 тыс. га, лесоразведение — на 103 га, комбинированное лесовосстановление — на 4 га, естественное лесовосстановление — на 1 тыс. га.

«С учетом выполненных лесовосстановительных работ значение целевого индикатора „Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений“ за этот год составило 111% при плановом значении 100%», — подчеркнул Кузюров.

По данным спикера, для воспроизводства лесов в этом году специалистами лесной отрасли были созданы защитные лесные насаждения на площади 1,3 тыс. га. Кроме того, проведены работы по дополнению лесных культур на площади 3,8 тыс. га, агротехническому уходу за лесными культурами — на 12,8 тыс. га, посеву семян в базисных лесных питомниках — на 21 га.

«Таким образом, в этом году в республике проведено лесовосстановление на землях всех категорий на площади 3,8 тыс. га», — сказал Кузюров.

Также региональным проектом «Сохранение лесов в Республике Татарстан» установлены дополнительные показатели. Это «запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения» и «количество выращенного посадочного материала лесных растений». Их плановые значения на этот год составляют 11,4 тыс. кг семян и почти 31 млн штук сеянцев соответственно. На сегодняшний день специалистами отрасли собрано 669 кг семян основных лесообразующих пород: сосны (412 кг), ели (72 кг), лиственницы (10 кг), березы (165 кг) и липы — (10 кг). Работы продолжаются, ведется сбор семян березы, ясеня и желудей.

В настоящее время в фонде республики имеется запас 346 кг семян хвойных пород, в том числе сосны (178 кг), ели (164 кг), лиственницы (4 кг). До конца года планируется заготовить дополнительно 50 кг семян. Этого объема достаточно, чтобы в случае неурожайных лет обеспечить потребности региона, подчеркнул Кузюров.