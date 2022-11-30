На «Сохранение лесов» в 2023 году Татарстан направит 96 млн рублей

На реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» в 2023 году Татарстан получит 96 млн рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Ожидается, что на реализацию проекта из федерального бюджета будут выделены средства в размере 96 млн 200 тыс. рублей. Основные средства будут направлены на увеличение площади лесовосстановления — 94 млн рублей», — пояснил глава Минлесхоза РТ.

Кроме того, на формирование запаса семян будет направлено 844 тыс. рублей, а на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для реализации комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров — 1,3 млн рублей.