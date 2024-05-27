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На советника губернатора Орловской области возбуждено дело о мошенничестве
В отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева возбуждено уголовное дело по обвинению в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС.
В Советском районном суде Орла в настоящее время рассматривается ходатайство следствия об избрании Лежневу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц.
По данным агентства, следователь предоставил копии материалов уголовного дела в обоснование ходатайства об аресте высокопоставленного чиновника.
Пока не разглашаются подробности инкриминируемых Лежневу мошеннических действий и размер предполагаемого ущерба.
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