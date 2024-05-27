news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 27 мая 2024 15:46

На советника губернатора Орловской области возбуждено дело о мошенничестве

Скопировать ссылку

В отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева возбуждено уголовное дело по обвинению в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС.

В Советском районном суде Орла в настоящее время рассматривается ходатайство следствия об избрании Лежневу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц.

По данным агентства, следователь предоставил копии материалов уголовного дела в обоснование ходатайства об аресте высокопоставленного чиновника.

Пока не разглашаются подробности инкриминируемых Лежневу мошеннических действий и размер предполагаемого ущерба.

#Мошенничество
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2