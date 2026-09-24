На совете директоров ТНХИ-Х обсудили расширение сотрудничества с ЦНИИчермет

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Участники очередного заседания совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» обсудили расширение сотрудничества Республики Татарстан с двумя компаниями – Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии имени И. П. Бардина и ООО «Виолет».

Провел заседание, состоявшееся в Доме Правительства РТ, Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в конце июня этого года Раис РТ в ходе рабочей поездки в Москву посетил ЦНИИчермет, чтобы обсудить вопросы сотрудничества. По итогам визита Минниханов пригласил представителей НИИ в Казань, чтобы они презентовали свои возможности.

На сегодняшнем заседании об основных направлениях работы института рассказал его генеральный директор Виктор Семенов. ЦНИИчермет был основан в 1944 году, его деятельность охватывает все переделы металлургического производства. Значение организации подчеркивает присвоение ЦНИИ черной металлургии в 1995-м статуса государственного научного центра и награждение в 2024-м указом Президента РФ Владимира Путина почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Основная деятельность института направлена на создание материалов и технологий, обеспечивающих технологический суверенитет и конкурентоспособность стратегически значимых отраслей отечественной промышленности. К компетенциям учреждения относятся автомобильные, трубные, строительные, железнодорожные, электротехнические, подшипниковые стали, порошковые сплавы, аддитивные технологии, технологии обработки и контроля металлопродукции.

ЦНИИчермет располагает собственной научно-исследовательской и малотоннажной производственной базой. Институт выполняет инжиниринговые проекты, модернизацию производственных мощностей, технологический аудит и подготовку кадров. Всё это позволяет сопровождать разработки от научной идеи до внедрения на промышленном предприятии.

В рамках развития сотрудничества с Татарстаном представители НИИ презентовали комплекс технологических решений, ориентированных на автомобилестроение, машиностроение, нефтегазохимию, энергетику и агропромышленный комплекс.

В частности, речь зашла о производстве деталей сельскохозяйственной техники из двухслойных износостойких сталей, разработке технологии двухслойных коррозионностойких труб для нефтепромысла, создании сталей с повышенными эксплуатационными свойствами для строительных конструкций, внедрении технологии автоматизированной лазерной очистки металлопроката и некоторых других проектах.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов заметил, что Татарстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с ЦНИИ черной металлургии. «Для предприятий машиностроения и энергетики качество и свойства металла имеют ключевое значение. У нас налажены хорошие контакты с ЦНИИчермет, эти возможности нужно максимально использовать. Необходимо состыковать специалистов наших предприятий с представителями института», – подчеркнул он.

Заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко проинформировал, что на ближайшее время намечен визит представителей татарстанских предприятий в научный институт, чтобы подробнее ознакомиться с его возможностями.

Кроме того, на заседании выступил основатель ООО «Виолет» Александр Земченко. Компания является российским производителем комплексных систем отделки интерьеров и фасадов. ООО работает с 2008 года, развивает собственное производство и выпускает стеновые и потолочные панели, системы перегородок, двери, мебель и фасадные решения. В текущем, 2026 году была открыта новая производственная площадка в Буинске. Там насчитывается шесть производственных линий с производительностью до 800 панелей в день. На данный момент организовано строительство новых цехов.

Продукция компании «Виолет» – комплексные системы для жилых, коммерческих и общественных объектов, включая образовательные и медицинские учреждения. Имеющиеся решения предусматривают различные варианты открытого и скрытого монтажа, декоративной отделки и персонализации. Компания участвовала в строительстве Центра уникального мастерства, а также в реализации некоторых других проектов на территории республики.