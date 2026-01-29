На Совете директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» представили новые инновационные проекты

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Очередное заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» прошло сегодня в Доме Правительства Татарстана. Заседание провел Раис республики Рустам Минниханов. Участники обсудили вопросы, связанные с дальнейшим инновационным развитием нефтегазохимической отрасли, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

О потенциале растительной биомассы в контексте развития биоэкономики рассказала доктор биологических наук, профессор Казанского института биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН Татьяна Горшкова. По ее словам, научно-технологический проект по глубокой и комплексной переработке растительной биомассы встроен в новый национальный приоритет, связанный с технологическим обеспечением биоэкономики.

Проект ориентирован на создание инновационных продуктов и материалов из возобновляемых ресурсов, востребованных в Татарстане. В рамках работы уже разработаны технологии производства биоразлагаемых материалов – гидрогелей, композитов и пребиотических добавок, а также функциональных и пищевых продуктов, биотерапевтических средств и материалов для медицины и текстильной промышленности.

Кроме того, внедряются решения по адресной модификации генотипов сельскохозяйственных культур с применением геномных и биоинженерных подходов, что позволяет значительно расширить ассортимент продукции и повысить ее рентабельность.

Следующим был представлен проект по микроцеллюлозе, предусматривающий создание технологии полного цикла производства. Генеральный директор «Грин Файбер» из Калужской области Алексей Захаров сообщил, что компания реализует проект по организации в России промышленного производства микрокристаллической целлюлозы и наноцеллюлозы полного цикла.

Он отметил, что одним из ключевых преимуществ проекта является импортозамещение, поскольку ранее микрокристаллическая целлюлоза полностью поставлялась в страну из-за рубежа. Среди других преимуществ он назвал высокую рентабельность, масштабируемость производства и конкурентную цену продукции, которая ниже зарубежных аналогов благодаря оптимизации технологических процессов.

Далее первый заместитель генерального директора «ВС Инжиниринг» из Омска Денис Казарин представил комплексные решения для нефтехимического комплекса. Компания специализируется на разработке и внедрении технических решений для мониторинга и диагностики оборудования топливно-энергетического комплекса.

Ключевым продуктом является система «ВС Эксперт», которая в автоматическом режиме обеспечивает диагностику, мониторинг и прогнозирование состояния оборудования в реальном времени.

Также были представлены специализированные датчики, интеллектуальные приборы, новые расходомеры отечественной разработки и методы экспресс-диагностики электродвигателей, турбин и оборудования энергосетей. Отмечено, что в Татарстане возможна реализация пилотных проектов для демонстрации эффективности решений и их практической отработки.

В завершение заседания участникам представили проект «Цифровой пуск от РТСИМ», направленный на предпусковую верификацию промышленных объектов и снижение рисков с использованием цифровых двойников.

Генеральный директор казанской компании «РТСИМ» Айрат Мухаметзянов рассказал, что в основе решения лежит концепция «цифрового пуска», позволяющая еще до монтажа и пуско-наладочных работ провести комплексную виртуальную проверку проектных и технологических решений, включая технологические схемы, контрольно-измерительные приборы, логику автоматизированных систем управления и противоаварийной защиты.

Платформа интегрируется с реальными контроллерами АСУ ТП и обеспечивает точную симуляцию производственных процессов, выявляя скрытые проектные ошибки и конфликтные сценарии управления. Компания уже работает на российском рынке и продолжает расширять географию присутствия.