На Совете безопасности с участием Путина обсудили тему подростковой преступности

Тема подростковой преступности стала основной на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое в режиме видеоконференции провел Президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы часто говорим и обращаемся к очень важной и чувствительной теме подростковой преступности», — сказал глава государства, открывая совещание.

С основным докладом на эту тему выступил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он проинформировал собравшихся о защите несовершеннолетних от криминальных проявлений, методах, направленных на предотвращение их вовлечения в противоправную деятельность.

Участниками совещания стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы министерств внутренних дел, обороны и другие.