Совет безопасности РФ обсудил ситуацию в Афганистане

Ситуацию, связанную с событиями в Афганистане, обсудили сегодня на оперативном совещании Совета безопасности РФ. Совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции провел Президент России Владимир Путин.

«Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнерами и обменяемся информацией об этих наших контактах», — цитирует слова Президента пресс-служба Кремля.

Участники совещания обсудили весь комплекс вопросов, в том числе по работе на дипломатическом, военном и гуманитарном направлениях.

В совещании приняли участие Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.