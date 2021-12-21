На совещании в Елабуге Соликамск включили в Ассоциацию малых туристских городов РФ

В Елабуге состоялось общее собрание Ассоциации малых туристских городов России. Участникам мероприятия рассказали о городах — членах АМТГ, а также включили в ее состав Соликамск. Об этом сообщает Созвездие малых городов РФ.

Участниками собрания стали глава Елабужского района Рустам Нуриев, депутат Госсовета РТ, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, инициатор создания Ассоциации — экс-исполнительный директор Елена Канева и другие гости.

На мероприятии был подписан договор о побратимстве между Елабугой и поселком городского типа Вурнары Чувашской Республики. Также в состав ассоциации был включен Соликамск.

«В завершение гости посетили выставку техники, производимую предприятиями Елабужского муниципального района, совершили прогулку по „Гуляй парку“ с центральной городской елкой, побывали в Елабужском институте Казанского федерального университета, а затем отправились на приём от имени главы ЕМР Рустема Нуриева», — говорится в сообщении

После этого гости города посетили ряд музеев и выставок, приняли участие в различных программах и побывали на заводах «Август-Алабуга» и Aurus.