На шоу Алины Загитовой «Ассоль» продано билетов на сумму 15,8 млн рублей

Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

За два дня до премьеры шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» продано более 6500 билетов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Суммарный доход от продажи билетов составил 15,8 миллиона рублей. Из 6500 билетов около 500 – на отмененные шоу 29 июня, билеты актуальны на 28-е число. Сейчас в продаже остаются билеты стоимостью от 1500 до 3500 рублей. Для бюджетников реализуются приглашения и билеты с 50-процентной скидкой, сообщает источник.

Напомним, ранее стало известно, что два показа шоу Загитовой, которые должны были состояться 29 июня, отменили по техническим причинам.

Шоу «Ассоль» пройдет 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге. В числе участников помимо Загитовой будут Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Владимир Морозов.