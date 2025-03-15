На сотрудника сотовой компании в РТ, читавшего переписки подруги, возбудили дело

На сотрудника сотовой компании в Татарстане, который читал переписки подруги, возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что в период с 2020 года по 2022 год мужчина, работавший в офисе продаж филиала одного из операторов сотовой связи и имевший доступ к конфиденциальной информации, из-за ревности к бывшей подруге незаконно получал сведения о ее телефонных разговорах, людях, с которыми она общалась, а также содержании ее сообщений.

При этом через время мужчина привлек к этому занятию свою подчиненную сотрудницу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.