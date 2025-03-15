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Происшествия 15 марта 2025 11:01

На сотрудника сотовой компании в РТ, читавшего переписки подруги, возбудили дело

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На сотрудника сотовой компании в Татарстане, который читал переписки подруги, возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что в период с 2020 года по 2022 год мужчина, работавший в офисе продаж филиала одного из операторов сотовой связи и имевший доступ к конфиденциальной информации, из-за ревности к бывшей подруге незаконно получал сведения о ее телефонных разговорах, людях, с которыми она общалась, а также содержании ее сообщений.

При этом через время мужчина привлек к этому занятию свою подчиненную сотрудницу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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