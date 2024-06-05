На «Шомбай-fest» в Казань приедут театры из Беларуси, Азербайджана и России

В столице Татарстана с 25 июня по 2 июля состоится V юбилейный Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest». В Казань приедут театры не только со всей России, но и из Беларуси, Азербайджана.

В этом году казанцы смогут увидеть 14 ярких театральных работ, среди которых как традиционные спектакли, так и постановки новых форм и разных техник. «На фестивале будет представлено 7 спектаклей для взрослых и 7 спектаклей для детей», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе театра кукол «Экият».

Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Бресткий театр кукол» представит трагедию по произведению Александра Пушкина «Луна Сальери», Московский театр кукол Road-movie по книге Яны Шерер «Мой внутренний Элвис», Бакинский театр Марионеток — музыкальную комедию «Аршин ман Алан», Оренбургский театр кукол по произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и другие.

Спектакли будут оценивать члены жюри, театральные эксперты, артисты, режиссеры, лауреаты Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Жюри определит лучший спектакль, лучших актера, режиссера, лучшую работу художника, музыкальное оформление спектакля. Также будет выявлен победитель в номинации «Новация фестиваля».

В рамках фестиваля 1 июля пройдет юбилейный вечер, посвященный 90-летию театра кукол «Экият».

Напомним, Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest» в Казани проводится уже в пятый раз. Он был создан в 2013 году по инициативе Министерства культуры Республики Татарстан и Татарского государственного театра кукол «Экият».

Раз в два года в Казани собираются лучшие кукольные спектакли для взрослых и для детей, чтобы перед лицом профессионального жюри, состоящего из выдающихся театральных деятелей России, продемонстрировать новейшие достижения в области театрального искусства.