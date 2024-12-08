На Солнце зарегистрированы две вспышки высшего класса

Сегодня на Солнце произошли две вспышки высшего класса Х и М. Об этом со ссылкой на Центр мониторинга солнечной активности сообщает ТАСС.

Первая вспышка М3.2 была зарегистрирована в 01.15 по московскому времени. Продолжительность составила 13 минут. Второй случай — Х2.3 — выявлен в 12.06.

По данным исследователей, с 7 декабря на Солнце также зарегистрировано уже порядка 30 вспышек среднего класса С.

В издании напомнили, что вспышки обычно происходят вместе с выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли она может вызывать магнитные бури.