На Солнце за сутки зафиксировали 15 вспышек

На Солнце 1 августа было зафиксировано 15 солнечных вспышек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 31 июля наблюдалось шесть подобных событий. Ученые сообщили, что большая часть вспышек произошла в новой активной области под номером 4167, где происходило интенсивное высвобождение накопленной энергии.

Остальные вспышки были равномерно распределены по солнечному диску.

Специалисты отметили, что солнечная активность, несмотря на резкий скачок, начинает стабилизироваться. Рост числа солнечных пятен прекратился, а сама активность была ограниченной и длилась всего лишь день.

Также в лаборатории подчеркнули, что серия вспышек не повлияла на Землю.