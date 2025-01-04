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На Солнце выявлена вторая за день вспышка высшего класса
За сегодняшний день на Солнце зарегистрирована уже вторая вспышка класса Х. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Такая вспышка стала уже третьей в текущем году. Первую из них зарегистрировали накануне, вторую – сегодня.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности излучения подразделяют на пять категорий: A, B, C, M и X. Вспышки зачастую сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака при достижении Земли могут вызывать магнитные бури.
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