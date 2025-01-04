news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 4 января 2025 17:51

На Солнце выявлена вторая за день вспышка высшего класса

Скопировать ссылку

За сегодняшний день на Солнце зарегистрирована уже вторая вспышка класса Х. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Такая вспышка стала уже третьей в текущем году. Первую из них зарегистрировали накануне, вторую – сегодня.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности излучения подразделяют на пять категорий: A, B, C, M и X. Вспышки зачастую сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака при достижении Земли могут вызывать магнитные бури.

#солнце
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100