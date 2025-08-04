На Солнце произошла вторая за сутки мощная вспышка

На Солнце зафиксировали вторую за последние сутки сильную вспышку уровня M2.1. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем телеграм-канале.

«На Солнце в активной области 4168 в 07:57 по Москве произошла вторая вспышка класса M (сильная; предварительный балл – M2.1). Предыдущее событие уровня M2.9 произошло вчера в этом же активном центре около 17 часов по московскому времени, то есть менее суток назад», – говорится в сообщении.

Ученые также отметили, что такой всплеск солнечной активности стал самым значительным за июль и август, однако говорить о его масштабном росте пока рано. Все вспышки происходят в пределах одного компактного региона на поверхности Солнца и пока ограничены по интенсивности.

«Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов», – уточнили в ИКИ РАН.