На Солнце произошла третья за день вспышка почти максимальной мощности

На Солнце зафиксировали новую вспышку класса М (предмаксимального класса). Интересно, что это уже третья по счету вспышка такой мощности за пятницу (17 января), пишет ТАСС.

По данным специалистов Института прикладной геофизики, третью вспышку зарегистрировали в 12:19 по московскому времени. Она произошла в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3964 (N04W27) и длилась 13 минут.

Напомним, что всего существует пять классов мощности у солнечных вспышек. Самая слабая – класс А. Далее по «силе» идут классы B, C, M и X. На Землю, в частности, влияют выбросы солнечной плазмы от этих солнечных вспышек: когда облака от данных выбросов достигают нашей планеты, то могут возникнуть магнитные бури.