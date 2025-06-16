На Солнце произошла сильнейшая за июнь 2025 года вспышка, предупредили в лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН.

Фото: © телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН

«Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету», – говорится в сообщении.

Эпицентр взрыва находится в области 4114, причем, по словам ученых, взрыв еще идет.

«В случае подтверждения выброса массы будет прямой удар по Земле, примерно с того же ракурса, с которого шли выбросы в начале месяца, приведшие к буре уровня G4», – отмечается в сообщении.