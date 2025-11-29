news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 ноября 2025 19:57

ИКИ РАН: На Солнце были зафиксированы три сильные вспышки

Читайте нас в
Телеграм

На Солнце в ночь на субботу были зафиксированы три сильные вспышки. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«…активность Солнца, возобновившаяся накануне, вышла на уровень событий M, произведя сразу 3 вспышки данного класса – первых с 16 ноября. Самой сильной стала первая из трех вспышек, произошедшая в 01:24 по Москве… мощность события составила 59 % от порога высшего бала X», – пишут в ИКИ РАН.

По словам ученых, если солнечная активность не прекратится в течение 2-3 дней, это может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле.

#солнце #вспышка #магнитная буря
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

28 ноября 2025
Раис РТ поручил провести независимую экспертизу проекта птицефабрики в Пестрецах

Раис РТ поручил провести независимую экспертизу проекта птицефабрики в Пестрецах

29 ноября 2025