ИКИ РАН: На Солнце были зафиксированы три сильные вспышки

На Солнце в ночь на субботу были зафиксированы три сильные вспышки. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«…активность Солнца, возобновившаяся накануне, вышла на уровень событий M, произведя сразу 3 вспышки данного класса – первых с 16 ноября. Самой сильной стала первая из трех вспышек, произошедшая в 01:24 по Москве… мощность события составила 59 % от порога высшего бала X», – пишут в ИКИ РАН.

По словам ученых, если солнечная активность не прекратится в течение 2-3 дней, это может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле.