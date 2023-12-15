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На Солнце была зафиксирована самая сильная вспышка за последние 6 лет
Накануне, в 8 часов вечера, на Солнце была сильная вспышка интенсивностью Х2,8 – это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».
«Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году», – говорится в сообщении.
В этом году следующая по интенсивности вспышка была 17 февраля – тогда она составила Х2,2 балла.
При этом протуберанцу 14 декабря предшествовали два среднего уровня – М5,8 в 10 часов 44 минуты и М2,3 в 16 часов 48 минут. Специалисты пояснили, что подобные активности на Солнце часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая ожидается в предстоящую субботу.
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