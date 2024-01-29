На Солнце 29 января произошла мощная вспышка

Сегодня ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку высокого класса М. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики.

«29 января в 07:38 мск в группе пятен 3559 (N28W86) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 61 минута. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — отметили в службе.

Специалисты также рассказали о вторжении в околоземное космическое пространство потоков протонов после вспышки — это может привести к магнитной буре.

Сейчас влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу нашей планеты находится на самом низком уровне R1 (слабое).

Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов: A, B, C, M и X. Обычно они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.