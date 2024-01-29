news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 29 января 2024 18:59

На Солнце 29 января произошла мощная вспышка

Скопировать ссылку

Сегодня ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку высокого класса М. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики.

«29 января в 07:38 мск в группе пятен 3559 (N28W86) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 61 минута. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — отметили в службе.

Специалисты также рассказали о вторжении в околоземное космическое пространство потоков протонов после вспышки — это может привести к магнитной буре.

Сейчас влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу нашей планеты находится на самом низком уровне R1 (слабое).

Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов: A, B, C, M и X. Обычно они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2