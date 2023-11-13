На содержание территории двух поселений Высокогорского района направят 34,4 млн рублей

В Высокогорском районе Татарстана на зимнее и летнее содержание территории в двух сельских поселениях на 2024-2025 годы направят 34,4 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Согласно документам, подрядчику необходимо будет убирать и вывозить мусор, очищать тротуары и пешеходные переходы вручную и с помощью спецтехники, следить за состоянием малых архитектурных форм и памятников, детским игровым оборудованием, выкашивать траву и поливать зеленые насаждения.

«Работы по уборке парков, скверов должны обеспечивать поддержание убираемой территории города в чистоте, не зависимо от времени года и погодных условий <...> Подрядчик обязан производить погрузку, вывоз, разгрузку, утилизацию всего собранного мусора, садово-паркового мусора и других отходов в специально отведенные для этих целей места», — сказано в описании объекта закупки по Красносельскому сельскому поселению, в состав которого входят поселки Киндери, Новый, Березовска, Урманче, Каменка, ж.д. станция Высокая Гора.

Общая протяженность дорог почти достигает 28,5 тыс. метров, тротуаров — 3,6 тыс. метров. Всего на работы направят 14 млн рублей.

«Место оказания услуг: территория Высокогорского сельского поселения Высокогорского муниципального района РТ, сквер „100-лет ТАССР“, парк „Заказанье“ и парк на ул. Большая Красная, согласно перечню улиц и тротуаров», — говорится в материалах ко второму тендеру.

В перечне отмечается, что общая протяженность дорог составила более 150 км. В состав поселения входят села Высокая Гора, Пермяки, Пановка, поселок Инеш и деревни Калинино, Эстачи, Клетни. Объем финансирования составит 20,4 млн рублей.

Заказчиком обоих тендеров выступил исполком Высокогорского района. Подрядчиков определят 22 ноября 2023 года.