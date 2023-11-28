На содержание путепроводов в Кайбицком районе РТ потратят 24,3 млн рублей

На содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах Кайбицкого района Татарстана направят почти 24,3 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что под сооружениями подразумеваются шесть путепроводов общей протяженностью 370,245 погонных метра. Подрядчику предстоит поддерживать их в порядке на протяжении трех лет, с начала 2024 по конец 2026 года.

Речь идет, в частности, об очистке тротуаров (от грязи и мусора в летнее время, от снега и льда — в зимнее), об очистке перил и водоотводных трубок, о нанесении вертикальной разметки на железобетонные барьеры и о других работах.

Заказчик выступает ГКУ «Главтатдортранс» при Миндортрансе Татарстана, средства поступят из республиканского бюджета. Подача заявок завершится 13 декабря, итоги аукциона подведут 15 декабря.

Аналогичный тендер касается содержания искусственных сооружений общей протяженностью 333,15 погонных метра в Лаишевском районе Татарстана. Характер сооружений в этом тендере не раскрывается, предварительная стоимость работ превышает 21,8 млн рублей.

Вместе с тем заказчик, источник финансирования, сроки подачи заявок, подведения итогов аукциона и проведения работ (три года) в этом случае никак не отличаются.