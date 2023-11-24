На содержание парков и скверов в Елабуге направят более 5,5 млн рублей

На комплексное содержание парков, памятников и скверов в Елабуге исполком Елабужского района направит более 5,5 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

В область работ входят Пионерский, Георгиевский, Александровский парки, «Чебурашка», «Гуляй», «Шишкинские пруды», «КФУ», «Три медведя» и площадь Ленина. Подрядчику нужно будет очищать территории от мусора, убирать снег и лед, подметать вручную участки и посыпать песком, осуществлять механизированную очистку покрытий комбинированными дорожными машинами и пр.

Также исполнитель будет присматривать за 14 памятниками, в том числе мемориалом «Площадь памяти», памятником Стахееву, «Воину-интернационалисту», и 18 городскими скверами, включая те общественные пространства, которые прилегают к памятникам.

Срок выполнения — с 1 января по 30 июня 2024 года. Заявки на участие в тендере потенциальные подрядчики могут подавать до 1 декабря, 5-го числа выберут исполнителя.