На содержание дорог в Авиастроительном районе Казани потратят более 70 млн рублей

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Содержание дорог и элементов обустройства в Авиастроительном районе столицы Татарстана в период с февраля по декабрь текущего года обойдется городскому бюджету более чем в 70,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что в зимнее время от исполнителя работ потребуется, в частности, за два часа после начала снегопада обрабатывать проезжую часть противогололедными реагентами, начиная с опасных участков, и за три часа после завершения снегопада убирать снег с дорог и тротуаров.

При обледенении проезжей части исполнителю необходимо будет «в кратчайшие сроки» обработать дорожное покрытие (в первую очередь на опасных участках и маршрутах общественного транспорта) щебнем. При образовании гололедицы на тротуарах на их обработку противогололедными материалами должно уходить не более двух часов.

В летнее время от исполнителя в основном потребуется своевременно чистить от грязи и мусора дороги тротуары, остановки, бордюры, обочины и зеленые зоны (включая мойку проезжей части и ее поливку при температурах выше +25 градусов).

Кроме того, нужно будет устранять аварийные ямы и колеи глубиной до 50 миллиметров, ликвидировать съезды в неустановленных местах и защищать асфальтобетонные покрытия от поверхностных разрушений герметизирующими пропиточными материалами.

Заказчиком выступает администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, генеральным подрядчиком — МУП «Городское благоустройство». Заявки принимаются до 29 января, субподрядчика определят 31 января. От него потребуется сразу же приступить к работе.