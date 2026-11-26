В Казани объявлен электронный аукцион на содержание дорог общего пользования и их элементов обустройства на территории Советского района. Начальная цена контракта – 819 955 992,16 рубля, следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.

В перечень работ входят содержание автомобильных дорог в зимний период (574,8 млн рублей) и летний период (173,7 млн рублей), содержание внутриквартальных проездов в зимний (20,9 млн рублей) и летний (4,7 млн рублей) периоды, содержание объектов озеленения (36,7 млн рублей), ремонт и содержание ограждений безопасности, остановочных павильонов и автоматической системы полива.