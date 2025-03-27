В Челнах на социальную политику направили 999 млн рублей, на ЖКХ – более 1 млрд

В Набережных Челнах подвели итоги исполнения городского бюджета за 2024 год и представили детальное распределение средств. Как сообщила замруководителя исполкома, начальник управления финансов Светлана Мулюкова на 43-м заседании Городского Совета, значительная часть средств направлена на развитие социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 1,013 млрд рублей. В том числе 267 млн рублей направили на капремонт многоквартирных домов. Значительная сумма – 247 млн рублей – пошла на уличное освещение: 121 млн рублей использовали на оплату электроэнергии, а 126 млн рублей – на содержание сетей освещения. Также 394 млн рублей выделили на содержание, озеленение и благоустройство города.

На социальную политику в 2024 году выделено 999 млн рублей. Эти средства распределены по различным направлениям, включая 537 млн рублей на обеспечение бесплатным питанием школьников из семей участников СВО, детей-инвалидов, учеников с ОВЗ, из многодетных семей и всех учащихся 1-4 классов. Кроме того, 78 млн рублей направили на освобождение от родительской платы за детсад для семей участников спецоперации и частичное возмещение платы для других льготных категорий граждан. Еще 82 млн рублей выделили на содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях.

Дополнительное финансирование получили программы трудоустройства подростков. На временное трудоустройство школьников в каникулы направили 32 млн рублей. На дотации для удешевления путевок в загородные и пришкольные лагеря, а также на обеспечение бесплатными путевками детей из семей участников СВО выделено 160 млн рублей. Также 25 млн рублей пошли на обеспечение банных услуг для льготников и организацию перевозки в сады-огороды.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в своем выступлении подчеркнул важность социальных расходов, отметив, что дополнительные доходы города направляются на решение приоритетных задач.

«Дополнительные доходы, мы их вместе с вами направляем на решение социально значимых задач. Уже в 2025 году вы тоже эту сумму видели? Таблицу видели? Это и подготовка мероприятий к 80-летию Победы, это опять же бесплатное двухразовое питание для семей военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Это опять же освобождение от родительской платы семьи, чьи мужья находятся в зоне СВО, это тоже серьезные финансовые ресурсы, которые вместе с вами направляем», — заявил он.

Градоначальник также отметил рост финансирования трудоустройства подростков.

«Ежегодно эта сумма растет. Мы понимаем, что детей нужно приучать к общественно полезному труду. За это бюджет тоже должен платить. В прошлом году эта сумма составила 32 млн рублей, а до этого – 16 млн рублей. Количество детишек, которые летом работают на предприятиях и организациях города, ежегодно растёт, мы в этом плане рекордсмены в Татарстане – больше, чем мы, ни один город в республике людей не трудоустраивает. Это факт», — подчеркнул он.

По его словам, такая работа помогает снизить преступность среди подростков.

«Мы заметили, что в последние годы, особенно в летние каникулы, значительно снизилось количество правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Мы детей начали занимать оплачиваемым общественно полезным трудом для того, чтобы они потом не имели проблем, связанных с неправильным, мягко скажу, поведением», — пояснил мэр.

Он также отметил важность финансирования по обращениям граждан и городских инициатив.

«Вы видите, что все те дополнительные финансовые ресурсы, которые смогла сгенерировать экономика города в 2024 году, идут на важные социальные цели уже в 2025 году. Мы говорили об этом на постоянной комиссии», — заключил мэр.