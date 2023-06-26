На Соборную мечеть «Джамиг» в Челнах установили полумесяц весом 700 килограмм

В Набережных Челнах сегодня водрузили полумесяц на второй блок Соборной мечети «Джамиг». До этого два полумесяца были установлены на центральной части.

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов.

Директор фонда строительства Соборной мечети «Джамиг» Уел Хусаинов рассказал, что полумесяц был изготовлен и установлен с помощью специальной техники компанией из Волгодонска. Полумесяц изготовлен из стали, его вес составляет 700 килограммов.

«Сегодня нам посчастливилось установить малый купол. Успели до праздника Курбан-байрам. На подходе и большой купол, и на два малых минарета. Скоро, в течение двух месяцев, установим, и наша мечеть обретет свой облик», – сообщил Уел Хусаинов.

Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов.

Напомним, решение о строительстве культового сооружения неподалеку от мэрии было принято 28 лет назад, еще в 1992 году. Тогда ему дали название в честь последней правительницы Казанского ханства «Сююмбике». Осенью 2009 года состоялась торжественная закладка первого камня, а в 2010-м приступили к первому этапу строительства.

Согласно проекту, соборная мечеть Челнов должна стать самой высокой в Татарстане. Высота минаретов составит 82 метра. Мечеть возводится на деньги меценатов.