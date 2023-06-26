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На Соборную мечеть «Джамиг» в Челнах установили полумесяц весом 700 килограмм
В Набережных Челнах сегодня водрузили полумесяц на второй блок Соборной мечети «Джамиг». До этого два полумесяца были установлены на центральной части.
Директор фонда строительства Соборной мечети «Джамиг» Уел Хусаинов рассказал, что полумесяц был изготовлен и установлен с помощью специальной техники компанией из Волгодонска. Полумесяц изготовлен из стали, его вес составляет 700 килограммов.
«Сегодня нам посчастливилось установить малый купол. Успели до праздника Курбан-байрам. На подходе и большой купол, и на два малых минарета. Скоро, в течение двух месяцев, установим, и наша мечеть обретет свой облик», – сообщил Уел Хусаинов.
Напомним, решение о строительстве культового сооружения неподалеку от мэрии было принято 28 лет назад, еще в 1992 году. Тогда ему дали название в честь последней правительницы Казанского ханства «Сююмбике». Осенью 2009 года состоялась торжественная закладка первого камня, а в 2010-м приступили к первому этапу строительства.
Согласно проекту, соборная мечеть Челнов должна стать самой высокой в Татарстане. Высота минаретов составит 82 метра. Мечеть возводится на деньги меценатов.
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